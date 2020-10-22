أزمة تهدد الدوري المصري بسبب احتمالية تأجيل الزمالك والرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يقترب الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اتخاذ قرار بتأجيل لقاء العودة بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان نادي الرجاء قد ألغى رحلته المتجهة إلى القاهرة بقرار من وزارة الصحة المغربية، بعد وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا.
وخرجت تقارير صحفية تؤكد تأجيل اللقاء إلى يوم 31 أكتوبر الجاري بدلاً من الموعد المقرر يوم 24 أكتوبر.
وتواجة بطولة الدوري أزمة بسبب تأجيل اللقاء، حيث كان الإتحاد المصري قد طرح مواعيد الجولة 34 والأخيرة من البطولة، أيام 29 و30 و31 أكتوبر.
ويرتبط الزمالك بمباراة هامة بينه وبين الإسماعيلي لحسم صراع المركز الثاني، الذي يتنافس عليه فريق بيراميدز، والذي سيواجه المقاولون العرب في نفس التوقيت.
وتأهل بيراميدز للمباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيواجه فريق نهضة بركان يوم 25 أكتوبر.

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