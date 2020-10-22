محافظ الشرقية عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: لن نسمح بالفكر المتطرف (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
ممدوح غراب
ممدوح غراب
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليقا على محاولة إجبار معلمة لطالبة في مدرسة بلبيس الرسمية للغات على ارتداء الحجاب، موضحا، أنه عندما علم هذه الشكوى تم التوجيه بتشكيل لجنة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، للكشف عن الحقائق، وسيتم اتخاذ إجراء صارم إذا أدانت اللجنة المدرسة.

ولفت "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن المحافظة لا تجبر أحد على ارتداء الحجاب، ولن تسمح لأحد بالترويج لأي توجه متشدد داخل المدارس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ملحوظ في بعض المدارس، ويكون ملفت بصورة كبيرة في المدارس الابتدائية، ولكن المحافظة تتابع هذا الأمر حفاظًا على المدارس من التيارات المتطرفة.

في سياق منفصل، أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أنه تقدم اليوم بشكوى رسمية للسيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية باحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها  وإرهابها وإجبارها على لبس الحجاب زاعمات أنه جزء من الزي المدرسي.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الأم التي أفادت إجبار ابنتها على لبس الحجاب في مدرستها من بعض المعلمات ، وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك.

وناشدت "مرسي"، وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة أنها على يقين بان الدكتور طارق شوقي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة  حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة أن من حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحجاب إرهاب

أخبار تهمك

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انتشار فيديو "طفلي عين شمس".. التحريات: "حفل خطوبة"

منذ أقل من ساعة

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 18 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ حوالي 10 ساعة

لاعبو الزمالك يحسمون قرارهم بشأن تأجيل مواجهة الرجاء

منذ ساعتين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعتين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 11 ساعة

غيابات بالجملة تضرب الوداد قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم" للمديريات: المعلم في النظام التعليمي الجديد مرشد وميسر فقط

أستاذ مناهج مشيدًا بقرار الزي الموحد للمعلمين: "هيمنع البنطلون الضيق"

بعد حظر ارتدائه في الجامعات.. هل ستمنع المدارس النقاب؟ مصادر بالتعليم توضح

وزير الاتصالات: منظومة الامتحانات الإلكترونية ليس لها علاقة بالإنترنت

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»