محافظ الشرقية عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: لن نسمح بالفكر المتطرف (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليقا على محاولة إجبار معلمة لطالبة في مدرسة بلبيس الرسمية للغات على ارتداء الحجاب، موضحا، أنه عندما علم هذه الشكوى تم التوجيه بتشكيل لجنة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، للكشف عن الحقائق، وسيتم اتخاذ إجراء صارم إذا أدانت اللجنة المدرسة.



ولفت "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن المحافظة لا تجبر أحد على ارتداء الحجاب، ولن تسمح لأحد بالترويج لأي توجه متشدد داخل المدارس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ملحوظ في بعض المدارس، ويكون ملفت بصورة كبيرة في المدارس الابتدائية، ولكن المحافظة تتابع هذا الأمر حفاظًا على المدارس من التيارات المتطرفة.



في سياق منفصل، أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أنه تقدم اليوم بشكوى رسمية للسيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية باحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها وإجبارها على لبس الحجاب زاعمات أنه جزء من الزي المدرسي.



وصرحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الأم التي أفادت إجبار ابنتها على لبس الحجاب في مدرستها من بعض المعلمات ، وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك.



وناشدت "مرسي"، وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة أنها على يقين بان الدكتور طارق شوقي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة أن من حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد.

