تفاصيل مقتل عامل بالدقهلية.. والأمن يمنع اشتباكات بين عائلتين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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منعت قوات الأمن، الأربعاء وقوع اشتباكات بين عائلتين بقرية أويش الحجر، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر مقتل عامل بمغسلة سيارات على يد أحد أبناء القرية لخلافات سابقة بينهم.

وكان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية أويش الحجر للعميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بمصرع "حمادة.ع.ا"، 40 سنة، عامل بمغسلة سيارات، على يد "محمود.ع.ا"، 29 سنة، استورجي موبيليات، وانتقال أسرة المجني عليه ومحاولتهم التعدي على أسرة الجاني.

وبانتقال الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، وقوات من الأمن المركزي إلى مكان البلاغ، تبين أن خلافات نشبت بين المجني عليه والمتهم، قام على إثرها الأخير بتتبعه حتى قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود، ونشبت مشاجرة بينهم تعدي كلا الطرفين على بعضهما، إلا أن الجاني تمكن من طعن القتيل بمطواه بجرح نافذ أودى بحياته.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة، وأودع بمستشفى الطوارئ بالمنصورة تحت الحراسة لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى تعيين قوة من الأمن المركزي لمتابعة الحالة الأمنية بالقرية ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

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