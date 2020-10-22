"خلع الكمامة 3 مرات بالساعة".. الصحة العالمية توجه نصائح للأطفال للوقاية من كورونا (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نصحت الدكتورة إيماني اللباني، استشاري الطب الوقائي والعلاجي للأطفال وتعزيز الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية، الأمهات بعدم السماح لأبنائهن بالذهاب للمدارس عند ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدة أنه يجب فصل الأبناء عند ظهور أي أعراض عليهم.

وأضافت "اللباني"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب خلع الكمامة 3 مرات في الساعة لأنها تسبب تقليل نسبة الأكسجين.

وأوضحت أن الطعام الطبيعي والفواكه والخضروات تقي من الإصابة بكورونا وتقوي مناعة الأطفال، كما يجب تناول 5 ألوان في اليوم من الخضروات والفاكهة، مؤكدة أن المضاد الحيوي لا يستخدم إلا باستشارة الطبيب، لافتة إلى أن جميع الأطفال لديهم نقص مناعي ويجب إعطاؤهم مصل الأنفلونزا.

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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