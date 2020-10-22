انطلاق الجولة الثانية لترقي القسم الرابع ببورسعيد

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تنطلق اليوم الخميس لقاءات الجولة الثانية من دورة الترقي لفرق القسم الرابع و المؤهلة للصعود للقسم الثالث والخاصة بأوائل مجموعات محافظات بورسعيد و دمياط و الاسماعيلية .



هذا وتشهد تلك الجولة مباراة واحدة تجمع فريقا الرباط و الأنوار مع القنطرة غرب على ملعب الأول ببورسعيد ، فيما يحل فريق فارسكور ضيفا على هذه الجولة .



وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز فارسكور على القنطرة غرب ، ليعتلي قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد ٣ نقاط .



وكان فريق شباب أقطيه ممثل محافظة شمال سيناء ، قد تقدم باعتذار عن بدء دورة الترقي قبل انطلاقها بأيام .