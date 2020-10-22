محمد كريم ينجو من الموت بأعجوبة..تعرف على التفاصيل

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أعلن الفن محمد كريم عن تعرصه لحادث موت وتم إنقاذه بأعجوبة وذلك أثناء تواجده في ولاية كاليفرونيا.



وقال "كريم" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يحكي ما تعرض له: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيء جبلي واتجاهين، أنا فى المستشفى دلوقتى ادعولى ربنا يشفينى ويقومنى من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجانى بعد ما شوفت الموت بعنيا.. دعواتكم".



وكان الفنان محمد كريم قد احتفل منذ فترة قليلة بذكرى نصر أكتوبر والتي توافق 6 أكتوبر.