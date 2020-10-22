زيدان يطرد نجم ريال مدريد.. وبرشلونة ينتظر على أحر من الجمر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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لا يختلف أحد في العالم أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران يعد واحد من أفضل المدافعين في العالم وكان له آثر كبير في حصد النادي الملكي لثلاث بطولات متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وظهر فاران بمستوي متدني خلال السنتين الأخيرتين داخل تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مما تسبب في خروج الفريق في النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وتعزيز حظوظ شاختار دونيتسك الأوكراني في الفوز بثلاثية في الجولة الأولي من دور المجموعات في النسخة الحالية.


وكشف موقع " دون بالون " الإسباني أن المدافع الفرنسي قد دخل في صدام مع مواطنة زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، داخل غرف ملابس الفريق، عقب إنتهاء اللقاء .


وأتهم زيدان فاران بالتقصير وعدم الثبات في المستوي وهو ما انعكس على خد دفاع الفريق الذي تلقي أربعة أهداف خلال مبارتين.


وأشار الموقع أن المدرب الفرنسي أتخذ قرار شبة نهائي بالإطاحة بخدمات اللاعب فاران من الفريق خلال الصيف المقبل، والبحث عن مدافع جديد .

ومن جهته فجر موقع " لو 10 سبورت " مفاجأة من العيار الثقيل أيضاً عندما ذكر أن نادي برشلونة ينتظر قرار زيدان بفارغ الصبر حتي يتم التعاقد مع فاران من أجل خلافة مواطنة صامويل أومتيتي الذي لم يقنع حتي الآن المدرب الهولندي رونالد كومان. 


يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان على استعداد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي من ريال مدريد، إلا أن سولشاير قد وجه أنظار النادي نحو الشاب دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني.

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