ميدو: الزمالك تراجع عن موقفه بشأن مباراة الرجاء وأبوريدة يتدخل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بشأن موقف الزمالك من خوض مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن الزمالك يمارس ضغوطاته من أجل خوض اللقاء في موعده، على عكس ما قاله رئيس الزمالك، مرتضى منصور.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن تصريحات رئيس النادي لا تعبر عن تحرك القلعة البيضاء حاليا الذي استعان بهاني أبوريدة مستغلا نفوذه، لإقامة اللقاء في موعده.

وأوضح أن هاني أبوريدة يقاتل في الوقت الحالي داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل خوض مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في موعدها بشكل طبيعي السبت المقبل.

وشدد على أن الفريق المغربي يرغب في تأجيل اللقاء ويضغط بفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي من أجل تأجيل المباراة.

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