وزير التعليم: القضاء على الدروس الخصوصية أصبح مسألة وقت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما تقوم به الوزارة من تحسين أوضاع المعلمين، يعتبر رسالة تعبر عن تقدير الدولة لهم، موضحًا أن المنظومة الجديدة لا تلغي دور المعلم، وأصبح دوره أكثر أهمية.



وتابع "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "مفيش تعليم من غير معلم جيد، والمعلم دوره أصبح أقوى وأصعب حاليًا من أي وقت مضى"، متابعًا: "نحتاج إلى معلم أكثر حنكة وخبرة، والدولة حريصة على أن تعلو بالمعلم ومهاراته".



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "رفعنا رواتب المعلمين حتى يتمكنوا من التفرغ لدعم الطلاب في المدارس"، موضحًا أن بعد رفع الرواتب أصبح القضاء على الدروس الخصوصية مسألة وقت".



تفاصيل زيادة أجور المعلمين بالأرقام:



قال الدكتور ممحمد معيط، وزير المالية، "إن قيمة بدل المعلم سترتفع بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه شهريا حسب درجة المعلم بإجمالي قيمة 1.8 مليار جنيه وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم، بينما سترتفع قيمة حافز الأداء بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح قيمتها بين 140 جنيه وتصل إلى 185 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.



واستكمل "معيط" حديثة، "أن قيمة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين سترتفع بنسبة 25% عن المحددة في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح بين 50 جنيه إلى 155 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.



وتابع وزير المالية، "أن المعلمين الذين يتولى إدارة المدرسة يحصلون على حافز إدارة المدرسة بقيمة تتراوح بين 150 جنيه شهريا لوكيل المعهد و250 جنيه لمدير المدرسة شهريا بإجمالي تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة 110 مليون جنيه.



وأشار إلى أن زيادة مرتبات المعلمين من خلال ما سبق سيحمل الموازنة العامة للدولة نحو 5.611 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين بقيمة نصف مليار جنيه يوفر مزايا اجتماعية لهم.



وأكد وزير المالية، أن قيمة الزيادة في مرتبات المعلمين بعد دمج تلك الزيادات السابقة تتراوح بين 425 جنيه لكبير المعلمين و420 جنيه لخبير معلمين، و325 جنيه لمعلم مساعد، مشيرا إلى أن تطبيقها سيبدأ من يناير المقبل.

