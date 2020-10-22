فينجر يكشف سبب تراجع مستوى جريزمان مع برشلونة
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي السابق أكد أن تغيير مركز الفرنسي أنطوان جريزمان في برشلونة هو السبب في عدم ارتياح النجم الفرنسي وتراجع مستواه.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن جريزمان يمر بفترة تذبذب في المستوى منذ إنضمامه إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني واستمر الأمر معه في الموسم الحالي، حيث غاب عن التهديف في المباريات الأربع الأولى في الدوري الإسباني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه خلال المباريات الأربع في الدوري الإسباني تم استبدال جريزمان حتى وصل به الأمر إلى الجلوس على مقاعد البدلاء في أول ظهور لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا أمام فرينكفاروزي المجري في اللقاء الذي فاز فيه النادي الكتالوني بخمسة أهداف مقابل هدف.
وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"عدم إشراك جريزمان في مركزه أمر معقد على المدى الطويل، في البداية أمر يتقبله اللاعب ولكن إذا لم يلبي احتياجاته ولا يتيح له إظهار ما يتمتع به من إمكانيات فإن عزيمته ستهبط وحماسه لتسجيل الأهداف سيقل".
واختتم فينجر تصريحاته قائلاً:"جريزمان يجب أن يلعب في الوسط لأن لديه نشاط كبير ودقة في التمريرات ويمكن أن يشكل خطورة كبيرة بسبب تمريراته الحاسمة وأيضًا تسجيل الأهداف لكن هناك ازدحام في تلك المنطقة في برشلونة ومنافسة صعبة لأنها المنطقة التي يتحرك خلالها ميسي".
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