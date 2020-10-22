"الصحة": ارتفاع في إصابات كورونا بالتزامن مع التراخي تطبيق الاجراءات الاحترازية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تزايد شديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في كل دول العالم، أما مصر فهناك ارتفاع بسيط في أعداد الإصابات، وهذا يأتي بالتزامن مع تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وانخفاض درجة الحرارة.

وناشد المتحدث باسم الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، جميع المواطنين بالعودة مرة أخرى في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، معقبًا: "لا نتمنى أن يتكرر ما حدث في الموجة الأولي، أو حدوث الموجة الثانية في مصر،...الإصابات حتى الآن مستقرة"

ولفت إلى أن أعداد الإصابات اليوم تجاوز الـ178 إصابة اليوم، ولذلك قامت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بالاجتماع مع جميع قيادات وزارة الصحة في جميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرس، ووجهت باستمرار الإجراءات الوقائية والتنفيذية وفرق تقصي الحالات والإصابات.

هذا  وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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