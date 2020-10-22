تحديد موعد مبدئي لإقامة نهاية بطولة كأس خادم الحرمين

كشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم الأربعاء أنه جرى تحديد 28 نوفمبر المقبل كموعد مبدئي لإقامة نهاية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.





وتقام مباراتي الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الهلال مع أبها والأهلي مع النصر.





وأضافت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء أن مصادر خاصة كشفت لها أنه سيجرى تأجيل مباراتي الفريقين المتأهلين إلى نهائي بطولة الكأس، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الثاني من ديسمبر المقبل.





وأوضحت أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين المقبلة، ستجرى في الثاني من نوفمبر على أن تنطلق منافسات البطولة في 14 و15 ديسمبر، أي ما بين الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري.





وأضافت المصادر إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ستحدد، بعد قرعة كأس الملك، توقيت مباريات الجولة السابعة من الدوري حتى نهاية مباريات الدور الأول.





وكان أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في الرابطة ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اجتمعا مع ممثلي الأندية الأربعة المتأهلة إلى قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لإبلاغهم بالتعديلات المقترحة، ومنها تأجيل الجولة الخامسة من الدوري، التي تشهد ديربي الهلال والنصر، إلى 23 نوفمبر المقبل.



