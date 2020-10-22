الداخلية العراقية: الأم التي قتلت طفليها كانت تنوي الانتحار

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
الأم وطفليها
الأم وطفليها
داليا الحسين
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، إن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة من أعلى كوبر الكاظيمة، كشفت خلال التحقيقات إنها كانت تنوي الانتحار بعد أن تنتهي من إلقاء أطفالها في النهر، ولكن قوات الشرطة حالت دون ذلك، مضيفا: "بالفعل الشرطة قامت بإلقاء القبض عليها عقب الحادثة بوقت بقليل".

وأضاف "المحنا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأم تعرضت لضغوط شديدة دفعتها للقيام بهذه الجريمة البشعة، وبعد تطليقها أخذوا الأطفال من حضانتها عنوة وهي حاولت كثيرًا الحصول عليهما، ولكنها مُنعت من ذلك، وهذا ما جعلها تحت ضغط نفسي هائل دفعها لهذه الجريمة تجاه طفليها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن العراق مر بمشاكل وحروب وأزمات اقتصادية وذلك أثر على حوادث العنف والمشاكل الأسرية وغيرها، لافتًا إلى أن هناك حوادث بشعة وقعت في العراق خلال السنوات الماضية.

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