عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي









أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها يوم غدٍ الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وضمت قائمة الأهلي ٢٢ لاعبًا وهم :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير





خط الدفاع: علي معلول – محمود وحيد - أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد فتحي





خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – جيرالدو دا كوستا – أحمد الشيخ – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا.





خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.





واستبعد موسيماني كلًا من :-



