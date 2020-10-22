أستاذ مناعة: الدواء الذي عالج "ترامب" من كورونا أوقفوه لهذا السبب

علق الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، على تصاعد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا، قائلًا: "الإصابات بالغة الجنون في العدد، ففي أمريكا بالأمس أصيب 60 ألف شخص، سرعة الإصابات بكورونا مرعب".



وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن نسبة الوفيات بسبب الإنفلونزا 0.1%، بينما نسبة الوفيات بسبب كورونا تصل لـ4% أي 40 ضعف، مشيرًا إلى أن الموجة الجديد بفيروس كورونا التي انتشرت في أمريكا أكبر من الموجة الأولى بصورة ملحوظة.



ولفت إلى أن الدول التي كانت تتحدث على أنها لا توجد بها إصابات بفيروس كورونا مثل سلوفينيا، عدد الإصابات بها أكبر من باقي دول أوروبا، مشيرًا إلى أن العلاج الذي أدى لتمثال الرئيس الأمريكي للشفاء من كورونا، تم وقفه بسبب أنه أدلى مضاعفات لدى بعض الناس.



وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مقعبًا: "لو فاكر إن الموضوع بعيد عندك تبقى غلطان، الموجة الثانية من كورنا ستكون أقوى من الأولى"







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

