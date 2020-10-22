أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

طقس الخميس نهارًا
- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

طقس الخميس ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرصة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساءً.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيوة، الإسكندرية، بلطيم، دمياط.

هذا ومن المتوقع نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب بالرعدية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

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