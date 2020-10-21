باتشيكو يحفز شيكابالا قبل موقعة الزمالك والرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بعقد جلسة مع محمود عبدالرازق شيكابالا  لاعب وسط الزمالك، وذلك عقب انتهاء التقسيمة الأخيرة بالمران ، والذي أقيم بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر النادي.

 

تحدث باتشيكو مع شيكابالا في وجود مساعديه،  في بعض الأمور الفنية المعينة وذلك في ظل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية  عقب تعافيه بشكل نهائي والاطمئنان علي حالته .

 

وأكد المدرب البرتغالي ومعاوناه لشيكابالا دوره المهم  مع الفريق خلال الوقت الحالي المصيري للفريق ، بصفته قائدا للفريق.

 

كما حرص مدحت عبدالهادي مدرب الفريق،  علي الحديث مع شيكابالا وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق  بشكل منفرد.. حيث وجه لهما بعض التعليمات والأمور الفنية المعينة، تمهيدا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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