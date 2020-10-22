بعد زيادة الرواتب.. وزير التعليم: لايوجد أي مبلغ يُقدر دور المعلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالرغم من تحمل الدولة أعباء كثيرة في ظل وجود كورونا إلا أنه تمت زيادة أجور العاملين.





وأكد "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد مبلغ يقدر المعلم المصري، ولكن ما استطاعت توفيره الدولة اليوم تعتبر خطوة في الطريق وليست النهاية.





وتابع: "ندرك أهمية دور المعلم"، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة أجور جميع العاملين في قطاع التعليم مديريين وإيداريين، موضحًا أنه تم تفصيل القانون بشكل يسمح بزيادة الراتب كلما توافرت الأموال التي تسمح بالزيادة، وأنه تم وضع حوافز الإداريين في التعليم، وهذه خطوة لم تكن موجودة من قبل.





وأشار إلى أن صندوق العاملين بالتربية والتعليم أنشئ، وتم وضع نصف مليار جنيه، وسيتم تحديد أوجه الصرف لخدمة المعلمين، وأن الحوافز التي سيتم صرفها من صندوق العاملين تساعد في توفير بيئة مناسبة للمعلم.





تفاصيل زيادة أجور المعلمين بالأرقام:

وأضاف وزير المالية، "أن قيمة بدل المعلم سترتفع بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه شهريا حسب درجة المعلم بإجمالي قيمة 1.8 مليار جنيه وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم، بينما سترتفع قيمة حافز الأداء بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح قيمتها بين 140 جنيه وتصل إلى 185 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.





واستكمل "معيط" حديثه: "أن قيمة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين سترتفع بنسبة 25% عن المحددة في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح بين 50 جنيه إلى 155 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.





وتابع، أن المعلمين الذين يتولى إدارة المدرسة يحصلون على حافز إدارة المدرسة بقيمة تتراوح بين 150 جنيه شهريا لوكيل المعهد و250 جنيها لمدير المدرسة شهريا بإجمالي تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة 110 مليون جنيه.





وأشار إلى أن زيادة مرتبات المعلمين من خلال ما سبق سيحمل الموازنة العامة للدولة نحو 5.611 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين بقيمة نصف مليار جنيه يوفر مزايا اجتماعية لهم.



