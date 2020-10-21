"تأهيل الزلفي"..تقديم فحوصات وخدمات طبية لـ 124 من مسني الرياض وذوي الإعاقة









نفذت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض ومركز التأهيل الشامل للذكور بالزلفي مبادرتين صحيتين لـ 124 مستفيد من المشمولين بالرعاية داخلها بالتعاون مع بعض الجهات الصحية ذات العلاقة.





المبادرة الأولى في دار المسنين كانت بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية وتضمنت اجراء فحص النظر لجميع المسنين لتحديد الحالات التي تعاني من مشاكل متعلقة بالعين ومرض السكر وتوفير المتابعة الشهرية لهم ، فيما تضمنت المبادرة الثانية بمركز تأهيل الذكور بالزلفي تطعيم النزلاء والكادر العامل معهم بلقاح الأنفلونزا الموسمية.





تأتي هذه المبادرات ضمن البرامج الوقائية التي تنفذها الفروع الايوائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض طوال العام حرصاً على منها سلامة نزلائها من جميع الفئات والكادر العامل معهم وحمايتهم من الأمراض المزمنة والموسمية المعدية.