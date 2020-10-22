الصحة: نتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا (فيديو)

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كشفت نهى عاصم، مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، عن حقيقة مصر للموجة الثانية لفيروس كورونا.



وقالت "نهي" في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "نتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن لا نستطيع تحديد موعدها على وجه الدقة".



وأضافت "الوضع حتى الآن تحت السيطرة، ولكن مرتبط كثيرًا بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، متابعة " منظمة الصحة العالمية أوصت برفع بعض الأدوية من بروتوكولات علاج فيروس كورونا نظرا لعدم فاعليتها وهي الهيدروكسي كلوركين وريميديسفير".



وأشارت مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، إلى أنه يتم العمل حاليًا على تحديث النسخة الرابعة من البروتوكول العلاجي للفيروس، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية أو أجهزة التنفس الصناعي استعدادًا للموجة الثانية.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.