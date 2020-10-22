"الصحة": أكثر من 3000 سيارة إسعاف موزعة في أماكن الانتخاب

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس النواب في ظل أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن هناك فرق تأمين طبي لانتخابات مجلس النواب، وأكثر من 3000 سيارة إسعاف موزعة في أماكن الانتخاب والميادين الرئيسية، بالإضافة لغرفة العمليات، بخلاف غرفة عمليات بكل محافظة، وشبكة مميكنة، وهناك تواصلًا مستمرًا في جميع المحافظات ورفع درجة الاستعداد القصوى لهذه الانتخابات.



واختتم مناشدًا الناخبين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي سواء أمام اللجنة أو داخلها، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات اليوم ستكون قريبة أو نفس أعداد أمس، وبالنسبة للتجارب السريرية تجاوزنا الـ3000 تجربة السريرية، مع وجود إقبال من المواطنين للمشاركة حيث تستهدف الوزارة 6000 مشارك في التجربة، موضحًا أن التجربة ستنتهي إذا ثبت فاعلية اللقاح على الفور سيتم تصنيعه خلال نهاية هذا العام.





