"الصحة": هناك تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
هالة زايد
هالة زايد
داليا الحسين
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعًا طفيفً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأيام الماضية، في ظل انخفاض درجة الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن هناك تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ انخفاض أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة والسكان تابعت جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه من الضروري الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

واستكمل حديثه، أنه من الضروري عدم المصافحة باليد ومنع التجمعات في الأماكن العامة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، بالتحديد للمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وواصل تصريحاته، مناشدًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة مع بداية فصل الشتاء، على الرغم من أن الوضع مطمئن في مصر، إلا أن الالتزام سيجعلنا نمر من الجائحة بآمان، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية ما زالت على أتم الاستعداد في أماكن عملهم في مستشفيات العزل والفرز، وهناك متابعة دقيقة للغاية بشكل مستمر على مدار اليوم، والدولة على استعداد لاستقبال أي موجة ثانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أي شخص يعاني من أمراض مزمنة عليه التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة شعوره بأي أعراض مرضية، ويجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، موضحًا أنه من الضروري عدم التجمع أمام المدارس من أولياء الأمور للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ولم تظهر أي حالة مصابة بكورونا في أي مدرسة على مستوى الجمهورية.

واستطرد، أن هناك فرق تأمين طبي لانتخابات مجلس النواب، وأكثر من 3000 سيارة إسعاف موزعة في أماكن الانتخاب والميادين الرئيسية، بالإضافة لغرفة العمليات، بخلاف غرفة عمليات بكل محافظة، وشبكة مميكنة، وهناك تواصلًا مستمرًا في جميع المحافظات ورفع درجة الاستعداد القصوى لهذه الانتخابات.

واختتم مناشدًا الناخبين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي سواء أمام اللجنة أو داخلها، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات اليوم ستكون قريبة أو نفس أعداد أمس، وبالنسبة للتجارب السريرية تجاوزنا الـ3000 تجربة السريرية، مع وجود إقبال من المواطنين للمشاركة حيث تستهدف الوزارة 6000 مشارك في التجربة، موضحًا أن التجربة ستنتهي إذا ثبت فاعلية اللقاح على الفور سيتم تصنيعه خلال نهاية هذا العام.

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