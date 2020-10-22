الصحة: مستعدين للموجة الثانية لـ" كورونا".. ولا نقص في الأدوية (فيديو)

أكدت نهي عاصم، مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن الدولة المصرية مستعدة لأي موجة ثانية لفيروس كورونا سواء فيما يتعلق بتوافر البروتوكول العلاجي أو أجهزة التنفس الصناعي أو الأطقم الطبية المؤهلة.



وقالت "نهي" في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "مصر مرت بأصعب سيناريو في بداية هذه الجائحة بأقل خسائر، ولم يحدث لدينا أي نقص سواء في الأدوية أو النظام الصحي أو تثقيف الأطقم الطبية في كيفية التعامل مع الحالات".



وأضاف "لا أتوقع حدوث أي قصور الفترة المقبلة حتى مع حدوث الموجة الثانية، وبالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي فمنذ بداية الجائحة لم يحدث أي نقص حتى في عز الأزمة".



وأشارت إلى أن الهيدروكسي كلورين مازال ضمن البروتوكول العلاجي المصري، موضحة أنه يتم حاليًا تحديث النسخة الرابعة من البروتوكول العلاجي مع زيادة الأدوية المضادة للفيروسات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وهو ما قد يسبب خلطًا بين أعراض كورونا والإنفلونزا.



وأوضحت مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، أنه بتحليل 8000 آلاف مصاب بفيروس كورونا ثبت أنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير في أعراض الفيروس أو في نسبها.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

