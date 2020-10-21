مستشار ترامب: الصين تهديد القرن

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين، بأن الصين هي "تهديد القرن"، موجها مختلف التهم إلى الحزب الشيوعي الصيني، بما فيها المتعلقة بفيروس كورونا والتجارة وغيرها.

 

وقال أوبراين خلال منتدى "مستقبل الأطلسي" الافتراضي، الذي حضره قادة عسكريون أمريكيون وبريطانيون، إضافة إلى مسؤولين في الاستخبارات، إن "الحزب الشيوعي الصيني يسعى للهيمنة في جميع المجالات والقطاعات... ويخطط لاحتكار كل الصناعات المهمة في القرن الـ 21".

 

واتهم أوبراين الصين بأنها "استخدمت التجسس السيبراني لاستهداف الشركات التي تعمل على تطوير لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك بموازاة الادعاء بضرورة التعاون الدولي".

 

وأشار أوبراين إلى أن الغرب قدم الكثير من الامتيازات والتسهيلات للصين خلال العقود الماضية، بما في ذلك منح العضوية في منظمة التجارة العالمية، آملا بانفتاح الصين سياسيا واقتصاديا، ورفعها الحواجز أمام الشركات الأجنبية، لكن "هذه الوعود لم تنفذ حتى اليوم للأسف"، حسب قوله.

 

وأضاف مستشار ترامب أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني "زادت من شدة موقفها الشمولي وهيمنة الدولة على الاقتصاد".

 

وتابع أن تعامل الصين مع فيروس كورونا "أزال كل الشكوك المتبقية بشأن نواياها"، متهما بكين بأنها "أجبرت" المنظمات الدولية على استخدام معدات صينية للاتصال، كما اتهم الحزب الشيوعي بعرقلة عمل شركات أجنبية تزامنا مع دعم الشركات الصينية.

 

وانتقد أوبراين المشروع الصيني للبنية التحتية "الحزام والطريق"، معتبرا أنه يهدف لزيادة اعتماد دول أخرى على الصين وتقويض سيادتها لتدعم مواقف الحزب الشيوعي الصيني في الأمم المتحدة وغيرها من الساحات.

 

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين شهدت توترات بسبب عدة قضايا في الفترة الأخيرة، منها التجارة وقضية هونغ كونغ والاتهامات الأمريكية لبكين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا والتجسس والهجمات السيبرانية وغير ذلك من القضايا.

 

وكانت الصين قد دعت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة للتخلص من قوالب التفكير الاستعمارية، معتبرة الانتقادات الغربية لها بأنها جزء من "الهستيريا المعادية للصين".

أخبار تهمك

منتخب السويس يضم ثنائي المريخ استعدادا للموسم المقبل

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من مشاركة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك والرجاء

منذ نصف ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

11:06 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»