موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني





تترقب جماهير وعشاق كلاسيكو الأرض، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة المقبلة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، من مساء يوم السبت 24 أكتوبر 2020 .





ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني





يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، أما ريال مدريد فيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مباريات.