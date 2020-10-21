الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة بدر بانون في الأهلي





يترقب عشاق النادي الأهلي، موعد الإعلان الرسمي عن صفقة المدافع الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء بطل المغرب.





موعد الإعلان عن صفقة بدر بانون





ومن المقرر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي، عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل.





وأنهى مسؤولو النادي الأهلي جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع الفريق الذى يٌعانى الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.





وشهدت الأسابيع الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين الأهلى والرجاء واللاعب المغربي، حيث حسم مسؤولو القلعة الحمراء جميع الأمور المتعلقة بالصفقة لكن تم الاتفاق تأجيل الإعلان عن الصفقة لبعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق فوزا غاليا على الوداد المغربى بثنائية نظيفة السبت الماضي، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



