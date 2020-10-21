الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة بدر بانون في الأهلي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يترقب عشاق النادي الأهلي، موعد الإعلان الرسمي عن صفقة المدافع الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء بطل المغرب.

موعد الإعلان عن صفقة بدر بانون

ومن المقرر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي، عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل.

وأنهى مسؤولو النادي الأهلي جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع الفريق الذى يٌعانى الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.

وشهدت الأسابيع الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين الأهلى والرجاء واللاعب المغربي، حيث حسم مسؤولو القلعة الحمراء جميع الأمور المتعلقة بالصفقة لكن تم الاتفاق تأجيل الإعلان عن الصفقة لبعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا غاليا على الوداد المغربى بثنائية نظيفة السبت الماضي، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كثرة الاصابات دوري أبطال افريقيا بدر بانون الدور النصف نهائي

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

منتخب السويس يضم ثنائي المريخ استعدادا للموسم المقبل

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ أقل من ساعتين

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي أبطال أفريقيا

الكشف عن موعد إقامة مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خاص.. محمود أبو رجيلة: "الزمالك سيعبر الرجاء البيضاوي المغربي في هذه الحالة فقط"

مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

11:06 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»