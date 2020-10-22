أسعار الذهب اليوم الخميس 22-10-2020.. المعدن الأصفر يرتفع لليوم الثالث على التوالي

استطاعت أسعار الذهب الحفاظ على الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي ليصعد سعر الذهب بنحو 7 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب المحلى والعالمي.

سعر الذهب المحلى اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 720 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 960 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6720 جنيها .

سعر الذهب العالمي

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع تراجع العملة الأمريكية وسط آمال التحفيز.





جاءت مكاسب المعدن النفيس مع تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.









كما تلقى الذهب الدعم من آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.





وتعتزم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب استكمال المحادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في وقت لاحق من اليوم بعد إحراز تقدم في مباحثات الأمس.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 14.10 دولار ليصل إلى مستوى 1929.50 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يوازي 18.50 دولار ليسجل مستوى 1925.45 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 92.56.