أسعار الذهب اليوم الخميس 22-10-2020.. المعدن الأصفر يرتفع لليوم الثالث على التوالي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements
استطاعت أسعار الذهب الحفاظ على الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي ليصعد سعر الذهب بنحو 7 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب المحلى والعالمي.

سعر الذهب المحلى اليوم 


سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 720 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 960 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6720 جنيها .
 

سعر الذهب العالمي 

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع تراجع العملة الأمريكية وسط آمال التحفيز.

جاءت مكاسب المعدن النفيس مع تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.


كما تلقى الذهب الدعم من آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتعتزم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب استكمال المحادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في وقت لاحق من اليوم بعد إحراز تقدم في مباحثات الأمس.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 14.10 دولار ليصل إلى مستوى 1929.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يوازي 18.50 دولار ليسجل مستوى 1925.45 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 92.56.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار في مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

منتخب السويس يضم ثنائي المريخ استعدادا للموسم المقبل

منذ ساعة و 14 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يحسم موقفه من مشاركة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك والرجاء

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 23/10/2019.. وتحركات طفيفة فى سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 23-1-2020.. تراجع جديد في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020.. ارتفاع مستمر بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-10-2020.. زيادة 8 جنيهات بسعر المعد الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-10-2020.. جنيهان صعود فى سعر المعدن الأصفر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

11:06 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»