هل طبيعة فيروس كورونا قابلة للتحور والتطور؟ أستاذ علم الميكروبيولوجيا يجيب (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أيمن الشبيني، أستاذ علم الميكروبيولوجيا ومدير عام المعاهد البحثية في مركز زويل، إن هناك احتمالات كبيرة لحدوث طفرات وتطورات في سلالات فيروس كورونا مثلما يحدث مع فيروس الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف "الشبيني" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "أن طبيعة الفيروس مثل كورونا الذي يتكون من خيط واحد من المادة الوراثية كلما قل حجم المادة الوراثية وكانت فردية كلما زادت احتمالية أن يتطور ويخلق سلالة جديد".

وبسؤاله عما إذا كانت السلالة الجديدة ستكون أكثر قوة أو ضعفًا أشار أستاذ علم الميكروبيولوجيا ومدير عام المعاهد البحثية في مركز زويل، إلى أن الاحتمالية واحد فقد ينشأ عنه سلالة جديدة أقل ضعفًا أو أكثر ضعفًا.

وتابع "قد ينتج عن تحوره سلالة ضعيفة لا تستطيع إحداث أي عدوى، ولذلك يعكف العلماء حاليًا على دراسة المادة الوراثية له لإنتاج اللقاح المناسب".

ومن ناحية أخرى قال "نحن الآن في موجة اهتزازية تتأرجح فيها الإصابات ما بين الزيادة والنقصان"، مشيرًا إلى أن هناك ارتباط بين معدلات انتشار فيروس كورونا وفصول العام الأربعة، مؤكدًا أن هناك زيادة انتشار للفيروس يأتي بالتزامن مع فصل الشتاء.

واستطرد "التكدس هو عامل خطورة كبير من عوامل انتشار الفيروس، والكمامة لا تمنع بشكل قاطع ولكنها تحد من كميات الرذاذ المتطاير".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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