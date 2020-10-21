الأربعاء.. الفيلم اللبناني مفقود ينطلق في دور العرض المصرية









يفتتح الفيلم الروائي مفقود للمخرج بشير أبو زيد جولة عروضه التجارية حول العالم العربي، من دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، إذ سينطلق الفيلم في سينما بورتو كايرو لمدة أسبوع، وهذا بالتزامن مع تأجيل إطلاقه في تونس نظراً لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وقرار وزارة الثقافة بإغلاق السينمات مرة أخرى بعد أن كانت من أولى الدولة عربياً في استئناف عودة السينمات للعمل.

وكانت شركة MAD Solutions قد أطلقت الإعلان الرسمي للفيلم الأسبوع الماضي، ويمكنكم مشاهدة إعلان الفيلم من خلال هذا الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=a3LHArN1Fxs

ويحكي الفيلم قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبداً. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.

بشير أبو زيد مخرج وكاتب سينمائي. حصل على درجة البكالوريوس في فنون التواصل قسم الترجمة التحريرية والفورية من الجامعة الدولية اللبنانية. ثم درجة الماجستير من قسم الإخراج في جامعة غرب لندن، ومؤخراً أسس بشير شركة إنتاج BEIRUT FILM INSTITUTE، التي تنتج أفلاماً روائية طويلة وقصيرة.