الأربعاء.. الفيلم اللبناني مفقود ينطلق في دور العرض المصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:19 م
الفجر الفني
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يفتتح الفيلم الروائي مفقود للمخرج بشير أبو زيد جولة عروضه التجارية حول العالم العربي، من دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، إذ سينطلق الفيلم في سينما بورتو كايرو لمدة أسبوع، وهذا بالتزامن مع تأجيل إطلاقه في تونس نظراً لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وقرار وزارة الثقافة بإغلاق السينمات مرة أخرى بعد أن كانت من أولى الدولة عربياً في استئناف عودة السينمات للعمل. 
وكانت شركة MAD Solutions قد أطلقت الإعلان الرسمي للفيلم الأسبوع الماضي، ويمكنكم مشاهدة إعلان الفيلم من خلال هذا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=a3LHArN1Fxs
ويحكي الفيلم قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبداً. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.
بشير أبو زيد مخرج وكاتب سينمائي. حصل على درجة البكالوريوس في فنون التواصل قسم الترجمة التحريرية والفورية من الجامعة الدولية اللبنانية. ثم درجة الماجستير من قسم الإخراج في جامعة غرب لندن، ومؤخراً أسس بشير شركة إنتاج BEIRUT FILM INSTITUTE، التي تنتج أفلاماً روائية طويلة وقصيرة.
اختيرت العديد من أفلام بشير القصيرة للمشاركة في المهرجانات حيث حصلت على إشادة دولية. كلش وهو مشروع تخرجه يتناول أحداث حربية مصورة بتقنية اللقطة الواحدة لمدة 30 دقيقة، وحتى الآن نافس الفيلم وحصل على جوائز في أكثر من 15 مهرجاناً دولياً، وعمل بشير في إنتاج الأفلام القصيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وتشمل خبرته في صناعة الأفلام مهارات الإنتاج وتصميم الإنتاج والتأليف والإخراج. ومؤخراً أنهي بشير فيلمه القصير إدريس وهو من تأليفه، إنتاجه وإخراجه، ويُعد فيلم مفقود هو أول تجاربه الروائية الطويلة.

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