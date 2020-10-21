كوكا يحصد أول 3 نقاط لأوليمبياكوس في دوري الأبطال ضد مارسيليا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تمكن أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وفريق أوليمبياكوس اليوناني، من قيادة فريقه للحصول على أول 3 نقاط له في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مارسيليا الفرنسي.

وأقيمت المباراة على ملعب كاريساكيس الخاص بنادي أوليمبياكوس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز أوليمبياكوس بهدف دون رد، سجله كوكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أوليمبياكوس، بعد فوز السيتي على ضيفه بورتو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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