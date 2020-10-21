كوكا يحصد أول 3 نقاط لأوليمبياكوس في دوري الأبطال ضد مارسيليا









تمكن أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وفريق أوليمبياكوس اليوناني، من قيادة فريقه للحصول على أول 3 نقاط له في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مارسيليا الفرنسي.





وأقيمت المباراة على ملعب كاريساكيس الخاص بنادي أوليمبياكوس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.





وانتهت المباراة بفوز أوليمبياكوس بهدف دون رد، سجله كوكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.



