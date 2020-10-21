باتشيكو يحسم موقفه من مشاركة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك والرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، موقفه النهائي بشأن تواجد الدولي التونسي فرجاني ساسي لقائمة مباراة الرجاء المغربي المقبلة.

 

واستقر باتشيكو على ضم فرجاني ساسي لقائمة مباراة الرجاء المقبلة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

 

ولم يحسم باتشيكو بعد موقفه من الدفع بفرجاني ساسي أساسيًا، وسينتظر وفقًا لرؤيته الفنية حسب ما يقدمه اللاعب خلال آخر يومين قبل المباراة".

 

وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا على الرجاء في الدار البيضاء 1-0، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة السبت المقبل، ما لم يتم تأجيلها.

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