مونشنجلادباخ يفرض التعادل على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
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حسم التعادل بهدفين لكل فريق موقعة إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه مونشنجلادباخ الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت المبادرة من جانب إنتر، الذي افتتح التسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 49، لكن الفريق الإيطالي لم يهنأ بتقدمه كثيرا، عقب تسجيل النجم الجزائري رامي بن سبعيني هدف التعادل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز جوناس هوفمان الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 84، لكن لوكاكو عاد للتسجيل مرة أخرى، محرزا هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 90.

وتصدر شاختار ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على مونشنغلادباخ وإنتر، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما قبع ريال مدريد في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

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