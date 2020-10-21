مانشستر سيتي يحقق فوزًا مثيرًا على حساب بورتو بدوري الأبطال

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
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حول مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام بورتو البرتغالي، إلى فوزًا غالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت المجموعة ذاتها فوزا صعبا لأولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1 - صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم بورتو عن طريق لويس دياز في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف التعادل في الدقيقة 20 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 65 سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يختتم الإسباني فيران توريس ثلاثية فريقه في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز أولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1 - صفر.

وسجل المصري أحمد حسن كوكا هدف المباراة الوحيد لأولمبياكوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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