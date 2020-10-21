البحرية البريطانية تضبط 450 كيلو من الميثامفيتامين في شمال بحر العرب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:08 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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ضبطت سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية 450 كيلوجراما من الميثامفيتامين في شمال بحر العرب في أكبر عملية ضبط بحرية مشتركة في المنطقة على الإطلاق.

 

وقال مسؤولون اليوم الأربعاء إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية صادرت 450 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين في شمال بحر العرب في أكبر عملية ضبط بحرية على الإطلاق في المنطقة.

 

وذكرت فرقة العمل المشتركة في بيان أن السفينة "إتش إم إس مونتروز" صادرت المخدرات المخبأة على متن مركب شراعي مجهول الجنسية، في الخليج والمياه المحيطة، مشيرة الى أنها لم تتمكن من تحديد مصدر الأدوية ومن صنعها أو وجهتها النهائية بشأن الوضع الحالي.

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