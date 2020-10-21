بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بضم ناصر ماهر لاعب الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لا سيما بعد اقتراب السماوي من حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهله للمباراة النهائية.

مفاوضات بيراميدز لضم ناصر ماهر

دخل مسؤولو نادي بيراميدز، في مفاوضات قوية لضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لتأمين مركز صناعة اللعب في الفريق السماوي.

من جانبه، أبدى ناصر ماهر، موافقة مبدئية على الانتقال إلى النادي الأهلي، فل ظل إعارته لنادي سموحة للمرة الثانية، وعدم حصوله على فرصة أساسية مع الأحمر.

وكان بيراميدز قد نجح في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بالإضافة إلى أحمد فتحي وشريف إكرامي من النادي الأهلي.

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