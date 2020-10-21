بيرلو: ديبالا ليس في حالة جيدة لخوض المباريات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن رضاه عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة:"كان من المهم تقديم آداء أكثر صلابة مقارنة بالمباراة السابقة أمام كروتوني، تمكنا من تجربة بعض الأشياء يوم الإثنين وكنا أكثر تنظيمًا في المباراة".

وأضاف:"كان بإمكاننا استغلال بعض فرص الشوط الأول لكننا سيطرنا على المباراة جيدًا بعد التقدم".

وعن إصابة كيلليني، علق بيرلو قائلاً:"كان لدى كيلليني إصابة عضلية، لقد شعر بها بالفعل بعد المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي لذلك منحناه راحة أمام كروتوني، سنقيم حالته الآن".

وتابع:"ما كنت أريده هو أن يكون هناك العديد من اللاعبين في الهجوم، يمكن أن يلعب كييزا على الجناحين ويمكن أن يلعب كولوسيفسكي أو آرون رامزي كلاعب ثلاثي خلف المهاجم".

وأردف قائلاً:"دعونا لا ننسى أن كريستيانو رونالدو غير جاهز وباولو ديبالا ليس في حالة جيدة لذلك يمكن تغيير الهيكل الهجومي للفريق لكن اللاعبين في المراكز الصحيحة".

وعن دخول ديبالا كبديل في المباراة، اختتم بيرلو تصريحاته قائلاً:"يمكنك أن تقول إنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100% للمباراة، إنه بحاجة للعب من أجل إستعادة أفضل نسخة منه".

   

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