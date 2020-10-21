بايرن ميونيخ يسحق أتلتيكو مدريد بالأربعة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
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حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا عريضًا على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح كينغسلي كومان التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 28 ثم أضاف زميله ليون غوريتسكا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 66 ثم أضاف كومان الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 72 .

وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي لكن ضاعت عليه العديد من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار ساحق، كما قدم أتلتيكو مدريد عرضا مقنعا لكنه عانى من الهفوات الدفاعية المتكررة خلال الشوط الأول كما أهدر أكثر من فرصة خاصة في الدقائق الأولى من المباراة.



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