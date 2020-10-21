تفاصيل إيقاف مدير مدرسة ومشرف عام وإحالتهم للتحقيق بالبحيرة

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قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الفيديو المتداول للطلاب داخل أحد الفصول بالبحيرة تم إرساله للإدارة التعليمية، وتم تحديد اسماء الطلاب وسوف يتم تحويلهم للجنة الانضباط المدرسي للعقاب، بالإضافة إلى إيقاف مديرة المدرسة والمشرف العام لمدة 3 شهور وإحالتهم للتحقيق.



وأضاف الدكتور محمد سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدولة توفر تكنولوجية عالية جدًا بجميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، منوها بأنه لا يجب استغلال الموارد التي توفرها الدولة من أجل تطوير النظام التعليمي.



وتابع: كل ولادنا في النظام الثانوي معاهم تابلت بيسلم لهم مجانا، دون أي مقابل مادي، موضحا أنه إذا ثبت إهمال من قبل مسؤولي المدرسة سوف ترجع العقوبة للنيابة الإدارية التي تحقق في الأمر، وتحدد الجزاء المناسب وفق المخالفة التي تمت.





وكانت جريدة "الفجر" انفردت بنقل تصريحات عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق جلال شوقي، بأن الوزارة ستعلن خلال الأيام القادم تفاصيل زيادة أجور المعلمين لينك الخبر:https:www.elfagr.com4055627







وأوضح "معيط " خلال مؤتمر صحفي في حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير التربية والتعليم "أن زيادة أجور المعلمين تتمثل في زيادة قيمة بدل المعلم وحافز الأداء، وزيادة مكفائة امتحانات النقل بجانب منح حافز إدارة مدرسة، وإنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين.











تفاصيل زيادة أجور المعلمين بالأرقام:







وأضاف وزير المالية، "أن قيمة بدل المعلم سترتفع بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه شهريا حسب درجة المعلم بإجمالي قيمة 1.8 مليار جنيه وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم، بينما سترتفع قيمة حافز الأداء بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح قيمتها بين 140 جنيه وتصل إلى 185 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.











واستكمل " معيط" حديثة، "أن قيمة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين سترتفع بنسبة 25% عن المحددة في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح بين 50 جنيه إلى 155 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.







وتابع،" أن المعلمين الذين يتولى إدارة المدرسة يحصلون على حافز إدارة المدرسة بقيمة تتراوح بين 150 جنيه شهريا لوكيل المعهد و250 جنيه لمدير المدرسة شهريا بإجمالي تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة 110 مليون جنيه.











وأشار إلى أن زيادة مرتبات المعلمين من خلال ما سبق سيحمل الموازنة العامة للدولة نحو 5.611 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين بقيمة نصف مليار جنيه يوفر مزايا اجتماعية لهم.







وأكد وزير المالية، أن قيمة الزيادة في مرتبات المعلمين بعد دمج تلك الزيادات السابقة تتراوح بين 425 جنيه لكبير المعلمين و420 جنيه لخبير معلمين، و325 جنيه لمعلم مساعد، مشيرا إلى أن تطبيقها سيبدأ من يناير المقبل.



