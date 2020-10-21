طارق شوقي: العام الدراسى المقبل سيكون مختلفا.. وأفضل لنظام التعليم فى مصر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن وضع 250 مليون جنيه فى الصندوق الذى سيتم تدشينه للمعلمين، مشيرا إلى أن المعلم لا يمكن أن يتم إيفاء حقه على الدور الذى يقوم به، وأن مشروع زيادة حافز المعلمين مجرد بداية لحوافز ومكافآت لهم لتحسين أوضاعهم المادية.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار إنمشروع القانون سيتم طرحه فى مجلس النواب المقبل وسيتم تنفيذه بعد إقراره فى يناير المقبل.

وأضاف أن الوزارة تقوم بمهود كبير لتدشين القنوات ومجموعات التقوية، وتنفق مبالغ كبيرة على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية لتحسين جودة التعليم فى مصر".

وتابع وزير التعليم: "العام الدراسى المقبل سيكون مختلفا وأفضل لنظام التعليم فى مصر، منوها بأن كل دول العالم تقوم بعمل تقليص للنفقات خاصة بالتزامن مع جائحة كورونا، وفى ظل ذلك، مصر تنفق المليارات من أجل تحسين وضع المعلمين فى مصر".

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