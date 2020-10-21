عماد الصايدي في "عساكم بالخير" سيت كوم كوميدي خليجي لرمضان المقبل
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:53 م
الفجر الفني
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تعاقد الفنان اليميني عماد الصايدي، على المشاركة في بطولة مسلسل "عساكم بالخير" وهو مسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات السيت كوم الخليجية الكوميدية، والتي سينطلق عرضه خلال شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "دوت سكور".
وأعرب "الصايدي" في تصريحات صحفية اليوم، عن سعادته بالمشاركة في أول تجربة كوميدية درامية له على شاشات التلفزيون الخليجي بعد مشاركاته المتعددة على المسرح العربي والدراما اليمينة، مبديًا إعجابه الشديد بالفكرة التي تدور حول أسرة عربية تتعرض للكثير من المواقف والأحداث الكوميدية طوال 30 حلقة خلال الشهر الكريم.
"عساكم بالخير" يعد التجربة الثالثة للفنان الشاب عماد الصايدي، بعد مسلسلي "الراحة" و"دواخلة"، والتجربة الكوميدية الأولى له في عالم السيت كوم الخليجي، ومن المقرر البدء في تصوير المسلسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.