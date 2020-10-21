" الإبراشي" عن قتل أم لأبنيها بالرمي في النهر: العالم أجمع توقف أمام هذه الحادثة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عرض الإعلامى وائل الإبراشى، "، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، فيديو للأم العراقية التي قامت بإلقاء أبنيها في النهر ما أسفر عن موتهما، قائلًا:" العالم كافة توقف أمام هذه الحادثة البشعة"، مشددًا على أن الإنسانية لا تتجزأ وليس لها حدود، وكل معنى بالإنسانية يعنيه ما فعلتة الأهم.

وأضاف "الإبراشى"، أن القضية مخيفة وبشعة وتحتاج إلى تحليل نفسى واجتماعى كونه صدر من أم تجاه أبنائها وهنا تكمن خطورة الحادثة، كون ذلك يتنافى مع قيم الإنسانية والأمومة بحد ذاته.
ولفت "الإبراشى"، إلى أنه من الجيد أن تحظى هذه الفيديوهات والأخبار اهتمام منصات التواصل الاجتماعى، والسوشيال ميديا، بدلًا من الأخبار غير المهمة.

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أقدمت ربة منزل، على قتل زوجها بمساعدة نجلها وابن شقيقة زوجها، بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، وتخلصوا من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من سيدة ونجلها، مقيمين بقرية ناهيا، بنطاق المركز، بتغيب زوجها في ظروف غامضة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، ضم العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة.
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توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء اختفاءه، بعد قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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