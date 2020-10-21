طارق شوقي ينفي إصابة 5 طلاب بكورونا بأحد مدارس المنوفية.. وفتح تحقيق في واقعة الشرقية (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة 5 طلاب في أحد مدارس محافظة المنوفية.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لم نتلقى أي إخطار من محافظة المنوفية، والمديرية نفت الواقعة فهي أصدق مما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق في واقعة رفض دخول فتاة للمدرسة في الشرقية بسبب الحجاب لبيان مدى صحتها.

وفي سياق منفصل أكد وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي الحالي هو عام تقدير المعلم، مضيفًا "المعلمين عانوا كثيرًا ودائمًا كنت أرى أنهم يستحقون التقدير، نسعى لتقديم خدمة أفضل لهم".

وتابع "المعلم هو عصب العملية التعليمية، وسيكون هناك 3 قوانين أمام البرلمان للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين".


وفي تصريات سابقة قال وزير التربية والتعليم، إن الزيادات المالية للمعلمين جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 16 سبتمبر الماضي عندما طلب من رئيس الوزراء ووزيري المالية والتعليم وضع تصور لتحسين الأحوال المادية للمعلم.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إنه تم التوصل إلى وضع مشروع قانون أتاح أكثر من 6.5 مليار لصالح المعلمين ومعاونيهم، لافتًا إلى أن زيادات البدل والحواف تشمل كافة المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية ومعاونيهم في التعليم العام والأزهري.

وأشار إلى أن القرار شمل توفير موارد لإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والتي وضعت فيه الدولة نصف مليار جنيه كبداية، مؤكدًا أنه لن يتم استقطاع أي مبلغ من رواتب المعلمين لصالح هذا الصندوق، ولكن سيتم تمويله من مصادر مختلفة كما أنه سيقبل الهبات أو التبرعات.

وفي سياق منفصل أشار وزير التربية والتعليم إلى الإجراءات التي قد تتبعها الدولة في حالة زيادة أعداد إصابات كورونا أو الاضطرار إلى الإغلاق إلى اللجوء إلى القنوات التعليمية التي بدأت بقناة مدرستنا للسنوات من رابعة ابتدائي حتى المرحلة الإعدادية وفي منتصف نوفمبر المقبل لإطلاق قناة للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى من 6 إلى 7 منصات الكترونية.

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