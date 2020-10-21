شاهد.. متظاهرون في السودان يحرقون علم إسرائيل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
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قامت مجموعة من المتظاهرين المشاركين في "مليونية 21 أكتوبر" في الخرطوم بإحراق علم إسرائيل.

 

وتشهد الخرطوم اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، يطالب المشاركون فيها بتحسين الظروف المعيشية وسط انتشار أمني كثيف في المدينة. وقد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بعض المناطق، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وتم إحراق علم إسرائيل في الوقت الذي وردت فيه تقارير إعلامية حول قرب توصل إسرائيل والسودان لاتفاق حول تطبيع العلاقات. وبحسب مصادر إسرائيلية قد يتم الإعلان عن اتفاق التطبيع خلال الأيام القريبة المقبلة.
شاهد.. متظاهرون في السودان يحرقون علم إسرائيل
شاهد.. متظاهرون في السودان يحرقون علم إسرائيل

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