زيدان: أنا المسؤول عن الخسارة أمام شاختار

يرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بأنه المسؤول عن خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام شاختار الأوكراني بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وقال زيدان عقب نهاية المباراة :"أحاسيس سيئة، كل شيء تراكم، ارتكبنا خطأً في الهدف الأول، وافتقرنا للثقة".





وأضاف :"أنا أرى نفسي قادرًا على تغيير الوضع، وكذلك اللاعبون من أجل إيجاد الحل".





وتابع :"أنا المسؤول، لم أفعل شيئًا صحيحًا".





وواصل :"لن نخفض أذرعنا، لقد بدأ هذا للتو وعلينا قلب الأمور معًا".





وأوضح :"سنقوم بالتحضير لمباراة الكلاسيكو، والشيء المهم بالنسبة لنا، هو أن نكون هادئين".





وأردف :"اللاعبون لا يستحقون هذا، اليوم كان رماديًّا، ولكن في الغد ستُشرق الشمس، اليوم كان معقّدًا، ولكنني إيجابي وأؤمن بهذا الفريق".





وأكمل :"هذا واضحٌ بأنني أنا المسؤول، الشوط الأول كان سلبيًّا، وحاول اللاعبون القيام بعملٍ جيد، وعندما تتلقى هدفًا يتغير كل شيء، ويجب أن لا ننسى المباريات السابقة، فزنا في 3 من أول 4 مباريات، لسنا سعداء، ولكن لن نستسلم".





واختتم حديثه :"لا أعتقد بأنه نقص في الحماس، لم نبدأ بشكلٍ جيد، هي هزيمة صعبة، وهكذا هي كرة القدم، علينا رفع رؤوسنا والاستمرار معًا، لدينا مباراة يوم السبت وعلينا أن نكون في أقصى مستوى من التركيز".



