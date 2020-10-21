زيدان: أنا المسؤول عن الخسارة أمام شاختار
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:29 م
علي نبوي
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يرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بأنه المسؤول عن خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام شاختار الأوكراني بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان عقب نهاية المباراة :"أحاسيس سيئة، كل شيء تراكم، ارتكبنا خطأً في الهدف الأول، وافتقرنا للثقة".
وأضاف :"أنا أرى نفسي قادرًا على تغيير الوضع، وكذلك اللاعبون من أجل إيجاد الحل".
وتابع :"أنا المسؤول، لم أفعل شيئًا صحيحًا".
وواصل :"لن نخفض أذرعنا، لقد بدأ هذا للتو وعلينا قلب الأمور معًا".
وأوضح :"سنقوم بالتحضير لمباراة الكلاسيكو، والشيء المهم بالنسبة لنا، هو أن نكون هادئين".
وأردف :"اللاعبون لا يستحقون هذا، اليوم كان رماديًّا، ولكن في الغد ستُشرق الشمس، اليوم كان معقّدًا، ولكنني إيجابي وأؤمن بهذا الفريق".
وأكمل :"هذا واضحٌ بأنني أنا المسؤول، الشوط الأول كان سلبيًّا، وحاول اللاعبون القيام بعملٍ جيد، وعندما تتلقى هدفًا يتغير كل شيء، ويجب أن لا ننسى المباريات السابقة، فزنا في 3 من أول 4 مباريات، لسنا سعداء، ولكن لن نستسلم".
واختتم حديثه :"لا أعتقد بأنه نقص في الحماس، لم نبدأ بشكلٍ جيد، هي هزيمة صعبة، وهكذا هي كرة القدم، علينا رفع رؤوسنا والاستمرار معًا، لدينا مباراة يوم السبت وعلينا أن نكون في أقصى مستوى من التركيز".
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