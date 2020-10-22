في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات حسن الأسمر في الغناء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الكبير حسن الأسمر، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية الذين لمعوا في وقت قصير منذ ظهوره الأول.

كان حسن الأسمر، يحلم في الأساس أن يكون ممثلًا، لم يكن يتوقف عن التفكير في حلم وقوفه أمام الكاميرات، وأن يصبح نجمًا في عالم التمثيل، ولم يضع الغناء في حساباته يومًا.

كان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلمه الحقيقي، فكان يمثل في أحد قصور الثقافة في صغره، وفى أحد الأيام، استمع أحد الأشخاص إلى صوته وهو يغني، فشجعه على الغناء.

بالفعل اتجه حسن الأسمر، نحو الغناء، وبدأ عمله من شارع محمد علي، واشتهر بالمواويل، وبعدها توالت نجاحاته في عالم الغناء.

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