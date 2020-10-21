الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، موقف عمار حمدي موهبة القلعة الحمراء، المُعار إلى طلائع الجيش، من العودة إلى ستاد مختار التتش، خلال الموسم المقبل.

الأهلي يقرر عودة عمار حمدي إلى الفريق 

أبلغ مسؤولو النادي الأهلي لاعبهم عمار حمدي المعار إلى طلائع الجيش بالعودة من جديد إلى الأحمر عقب انتهاء الموسم الكروي الجاري.

من جانبه تحدث عمار حمدي في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن عودته من جديد للنادي الأهلي، معلقا: "أمير توفيق مدير التعاقدات أخبرني أنني سأعود للأهلي عقب مباراة نادي مصر لأنه لا يحق لي المشاركة ضد الفريق في الجولة الأخيرة".

وأوضح حمدي: "أمير قال لي إنني سيكون لي دورا في الفريق، وطموحي أن أظهر بشكل جيد حتى لا أفقد مركزي مع المنتخب الأولمبي والأولمبياد".

وأتم عمار: "الأهلي رفض عرضا تركيا لي، ولدي عروض أخرى في الدوري المصري، واريد أن يكون لي دورا في الفريق ولا أطلب أن ألعب أساسيا فهذا لا يصح، فهدفي هو اللعب في الأولمبياد".

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