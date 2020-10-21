الإبراشي: القمة الثلاثية وجهت رسائل حادة وحازمة لعربدة تركيا في المنطقة



وأكد "الإبراشي"، أن مصر لديها موقف من التدخلات التركية في المنطقة وشرق المتوسط كون القاهرة ملتزمة بالشرعية الدولية والاتفاقيات الرسمية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى، شدد على مواجهة أية استفزازات في البحر المتوسط.



ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية في قبرص.



التعاون الثلاثي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة قبرص، والعلاقات المثمرة بين مصر واليونان وقبرص، قائلًا؛ إن آلية التعاون الثلاثي تسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي للدول الثلاث، وتحقيق تطلعات الشعوب.



الهجرة غير الشرعية

وفي هذا الصدد، أوضح أن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أشادت بالجهود المصرية فى مواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية.



استضافة اللاجئين

وأشادت القمة، بالجهود المصرية لاستضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية منذ 2016 اعتماد على قدراتها الذاتية، خاصة أن مصر لم تلجا في أي مرحلة لاستخدام هذه المسألة كورقة للتفاوض أو الابتزاز مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية.



دعم القضية القبرصية

ودعم الرئيس، مساعى الجمهورية القبرصية الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، على نحو يؤدى الى إعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى.



الأزمة السورية

بينما استحوذت القضية السورية على نصيب كبير من المناقشة خلال القمة الثلاثية، حيث يقول الرئيس السيسي، إن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية، معربا عن إدانته لأي تواجد عسكرى غير مشروع على الأراضى السورية.



القضية الفلسطينية

وحول القضية الفلسطينية، أوضح السيسي، أن القمة اتفقت على استمرار الجهود الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود.



التصدي لداعمي الإرهاب

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى التصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب، منددًا بالسياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاك قواعد القانون الدولى والتهديد باستخدام القوة والتعدى على الحقوق السيادية لدول الجوار، ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات.



علاج جذور الإرهاب

واستكمل الرئيس، ضرورة انتهاج مقاربة شاملة لعلاج جذور وظاهرة الإرهاب، وحث الرئيس المجتمع الدولى على تحمل مسوؤلياته في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن بمختلف أوجه الدعم.



قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن القمة الثلاثية "مصر واليونان وقبرص"، هي قمة في غاية الأهمية من أجل الحفاظ على أمن البحر المتوسط وحقول الطاقة به، وتابع:"الرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلال القمة لن نسمح بالعبث في البحر المتوسط..وهذه رسالة حادة وحاسمة لتركيا وكل من يهدد أمن البحر المتوسط".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القمة الثلاثية تعد مثلث مهم للحفاظ على أمن البحر الأبيض المتوسط وحقوق الجميع في الطاقة والغاز، وتابع:"لولا قوة مصر سياسيًا وعسكريًا، ما كانت وصلت هذه الرسائل القوية لمن يريد التدخل دون وجه حق".