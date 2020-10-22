في ذكرى ميلاده.. تعرف على لقاء حسن عابدين والشيخ الشعراوي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسن عابدين، يُعد من أكبر الممثلين المخضرمين الذين قدموا العديد من الأدوار المختلفة والاستثنائية على الشاشة.



التقى حسن عابدين، بالشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد اعلان قرار اعتزاله وتحدث معه كثيرًا.



كان اللقاء نقطة فاصلة في أثناء حسن عابدين، عن قرار اعتزال الفن قال له الشعراوي:"لما أنت والناس الحلوة اللي بتتكلم عن المبادئ يسيبوا الفن أمال الناس تسمع لمين".



أكد له بأن هذا الكلام فارغ ولا أساس شرعى له وأن إمتهان الفن لاتُلتصق الحُرمانية به إلا إذا كان مُسفًا ومُثيرًا للغرائز ومن بعدها قرر عابدين الإستمرار فى الفن طالما يُقدم أعمالًا ناجحة بعيدة عن الإبتذال.



وبعد رحلة حافلة من العطاء وأعمال فنية خالدة في زمن الفن الجميل، توفي الفنان الكبير حسن عابدين، في عام 1989، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

