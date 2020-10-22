في ذكرى وفاتها.. فايدة كامل دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في العالم كأكبر برلمانية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة الكبيرة فايدة كامل، من أشهر الفنانين الذين شاركوا في الحياة السياسية والبرلمانية.

دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في العالم كأكبر برلمانية، حيث استمرت في عضوية مجلس الشعب لمدة 34 عامًا، عن دائرة حي الخليفة، وترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

أثناء حياتها النيابية استطاعت النائبة الفنانة تنفيذ عدد من المشروعات مثل إدخال مشروع الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق وبناء 11 مدرسة وإنشاء 5 مراكز للشباب إلى جانب اهتمامها ببناء المؤسسات الخيرية لرعاية الفقراء والأيتام وبناء المستشفيات.

مثلت المرأة المصرية في كثير من المؤتمرات الدولية، وناقشت عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، مثل قانون الخلع، وقانون إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبي.

كما أعدت خلال رئاستها للجنة الثقافة والإعلام والسياحة مشروع قانون الحفاظ على التراث السينمائى المصرى، للحفاظ على الأفلام السينمائية، وتوفيت فايدة كامل عام 2011.

اشتهرت فايدة كامل، بالعديد من الأغانى الوطنية ومنها "دع سمائي فسمائي محرقة"، التي غنتها وقت العدوان الثلاثي عام 1956.

كما كانت ضمن مجموعة الفنانين الذين غنوا نشيد الوطن الأكبر، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأفلام، وغنت من تلحين كمال الطويل أغنية "إلهي ليس لي إياك عونا" فتم اعتماده ملحنا، ثم غنت لبليغ حمدي "ليه لأ" فتم أيضًا اعتماده ملحنا.

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