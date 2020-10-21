محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:03 م
الجولة
الجولة
إسلام أمين
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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجولة مسائية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الإنتخابية بمركز أبو حمص لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية ومتابعة اعمال التعقيم والإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة، وذلك فى اطار استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستنطلق اعتبارا من يومى السبت والأحد الموافق 24-25 من اكتوبر الجاري.

وتفقد محافظ البحيرة، المقرات الإنتخابية ودورات المياه واماكن الإنتظار ودخول وخروج الناخبين والانارة والنظافة وجاهزية بمدارس ابو حمص الرسمية المتميزة لغات التى بها عدد ٢ لجنة فرعية، والزهراء الابتدائية المشتركة وبها ٢ لجنة فرعية، ومدرسة عبد العزيز مخيون الاعدادية بنات وبها لجنة واحدة.

وشهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديرية الامن لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا انه تم تجهيز 653 مركز انتخابى يضم 1296 لجنة فرعية بعدد 9 دوائر انتخابية لاستقبال ٤ مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب، وانه تم ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ.

كما أكد المحافظ ان البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطى والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيم للرئيس عبد الفتاح السيسي.
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)
محافظ البحيرة يتابع تجهيزات اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)

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